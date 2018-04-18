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В Саудовской Аравии спустя 40 лет запрета заработал общественный кинотеатр
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19 Апреля 2018 12:05

В Саудовской Аравии спустя 40 лет запрета заработал общественный кинотеатр

На первый показ пригласили 600 человек. В числе присутствующих был кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который и выступил за возвращение кино в королевство. Премьерной картиной оказался американский фильм "Черная пантера". Спустя месяц кинозалы откроются по всей стране.  

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