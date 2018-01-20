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В Румынии проходят антиправительственные демонстрации
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21 Января 2018 09:06

В Румынии проходят антиправительственные демонстрации

На акцию в Бухаресте вышли около 70 тысяч человек. Туда приехали также жители других регионов. Еще манифестации были организованы в двух десятках городов. Собравшиеся недовольны новыми законами, которые серьезно ограничивают полномочия прокуроров. Кроме того, правящая коалиция хочет смягчить ряд разделов антикоррупционного закона. Напомним, год назад такая попытка привела к массовым протестам граждан.
  

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