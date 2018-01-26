В Румынии мороз превратил водопад в красивую ледяную скульптуру

29 Января 2018 07:09

В центральной Румынии мороз превратил водопад в красивую ледяную скульптуру. Двухсотметровая летящая река застыла и приняла фантазийные формы в виде огромных изогнутых сосулек. Несмотря на то, что находится водопад в труднодоступном месте, полюбоваться им и сфотографировать приезжают туристы со всей Румынии.