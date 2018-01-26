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В Румынии мороз превратил водопад в красивую ледяную скульптуру
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29 Января 2018 07:09

В Румынии мороз превратил водопад в красивую ледяную скульптуру

В центральной Румынии мороз превратил водопад в красивую ледяную скульптуру. Двухсотметровая летящая река застыла и приняла фантазийные формы в виде огромных изогнутых сосулек. Несмотря на то, что находится водопад в труднодоступном месте, полюбоваться им и сфотографировать приезжают туристы со всей Румынии.

  

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