В России в Баренцевом море начались морские учения

13 Апреля 2018 19:02

За несколько дней корабли будут отрабатывать задачи по поиску и условному уничтожению подводных лодок. На отдельных этапах учения экипажи кораблей будут взаимодействовать с противолодочной авиацией – самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27.