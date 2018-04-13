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В России в Баренцевом море начались морские учения
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13 Апреля 2018 19:02

В России в Баренцевом море начались морские учения

За несколько дней корабли будут отрабатывать задачи по поиску и условному уничтожению подводных лодок. На отдельных этапах учения экипажи кораблей будут взаимодействовать с противолодочной авиацией – самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27.
  

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