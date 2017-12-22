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В России сегодня вспоминают жертв крушения Ту-154
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25 Декабря 2017 15:03

В России сегодня вспоминают жертв крушения Ту-154

Ровно год назад лайнер Минобороны, летевший из Сочи в сирийскую Латакию, разбился сразу после взлета из-за ошибки командира экипажа. На борту самолета находились 92 человека, это участники знаменитого Ансамбля Российской армии имени Александрова и волонтер Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. В катастрофе никто не выжил. Сочинская набережная сегодня утопает в цветах. В Москве в Останкино открыт мемориал, посвященный погибшим при крушении самолета журналистам российских телеканалов.

  

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