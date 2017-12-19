В России сегодня официально стартовала избирательная кампания

18 Декабря 2017 07:07

У кандидатов на высший государственный пост есть 90 дней для прохождения процедуры выдвижения. Впереди - подача документов в ЦИК, сбор подписей, агитация и теледебаты. Выборы в России пройдут 18 марта. Желание участвовать уже изъявили Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря.