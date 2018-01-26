В России отметили 74-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 Января 2018 21:24

В России сегодня отметили 74-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Памятные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге. На мемориальном Пискаревском кладбище, где покоятся сотни тысяч жителей и защитников города, возложили цветы и венки.

Вечером по традиции в окнах погас свет. Загорелись свечи. Был дан победный салют. 872 дня голода, холода и бомбежек навсегда останутся в памяти. В условиях блокады люди трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.