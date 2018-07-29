В России отмечают День Военно-морского флота

В эти минуты в честь главного морского праздника страны в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад. В нем участвует 41 корабль. Одно из главных событий праздника - демонстрация нового десантного корабля "Иван Герн" и малого ракетного корабля "Ураган". Также в честь Дня ВМФ России над Петербургом состоятся показательные полеты военной воздушной техники. Парады военных кораблей также проходят в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске.