В России отмечают День Военно-морского флота

29 Июля 2018

В эти минуты в честь главного морского праздника страны в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад. В нем участвует 41 корабль. Одно из главных событий праздника - демонстрация нового десантного корабля "Иван Герн" и малого ракетного корабля "Ураган". Также в честь Дня ВМФ России над Петербургом состоятся показательные полеты военной воздушной техники. Парады военных кораблей также проходят в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =