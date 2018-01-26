В мире
27 Января 2018 15:06
В России отмечают день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Ныне Санкт-Петербург – единственный в мировой истории город, который смог выдержать дневное окружение почти в 900 дней. В условиях блокады люди трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения. Память о тех днях живет в каждой ленинградской семье. Вечером день снятия блокады город отметит победным салютом и зажжением свечей.
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