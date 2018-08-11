В России начинается предвыборная агитационная кампания

11 Августа 2018

Она приурочена к Единому дню голосования, который назначен на 9 сентября. В этот день пройдут дополнительные выборы в Госдуму, прямые выборы глав 22 субъектов Федерации, а также муниципальные и мэрские выборы. За кресло градоначальника борьба развернется в четырех городах, в том числе и в Москве. Действующий руководитель Сергей Собянин в теледебатах участвовать не будет. В его штабе такое решение объяснили тяжелым графиком кандидата.

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