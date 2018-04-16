В России 50 населенных пунктов остаются в зоне подтопления

17 Апреля 2018 15:03

В России из-за весеннего половодья 50 населенных пунктов остаются в зоне подтопления. Два десятка из них отрезаны от большой земли. При этом, по словам специалистов, пик паводка еще не пройден. Спасатели откачивают воду и доставляют жителям продукты.