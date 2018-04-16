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В России 50 населенных пунктов остаются в зоне подтопления
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17 Апреля 2018 15:03

В России 50 населенных пунктов остаются в зоне подтопления

В России из-за весеннего половодья 50 населенных пунктов остаются в зоне подтопления. Два десятка из них отрезаны от большой земли. При этом, по словам специалистов, пик паводка еще не пройден. Спасатели откачивают воду и доставляют жителям продукты.

  

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