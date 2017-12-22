В Рио вместе с Санта-Клаусом отметили приход лета

22 Декабря 2017 09:05

Жители и гости Рио-де-Жанейро вместе с Санта-Клаусом отметили приход лета на пляже Копакабана. Из-за жаркой погоды Санта был вынужден надеть лишь часть костюма – бороду и шапку. Также он прихватил с собой доску для серфинга. Пока в остальных частях мира Рождество ассоциируется с холодной погодой, в Рио-де-Жанейро жители вовсю купаются в Атлантическом океане.