Главная>>В мире>>В Рио вместе с Санта-Клаусом отметили приход лета
В мире
RSS
В Рио вместе с Санта-Клаусом отметили приход лета
Скачать Поделиться

22 Декабря 2017 09:05

В Рио вместе с Санта-Клаусом отметили приход лета

Жители и гости Рио-де-Жанейро вместе с Санта-Клаусом отметили приход лета на пляже Копакабана. Из-за жаркой погоды Санта был вынужден надеть лишь часть костюма – бороду и шапку. Также он прихватил с собой доску для серфинга. Пока в остальных частях мира Рождество ассоциируется с холодной погодой, в Рио-де-Жанейро жители вовсю купаются в Атлантическом океане.

  

Другие новости

ЧП в Лондонском зоопарке Надзвычайнае здарэнне ў Лонданскім заапарку 23.12.2017 15:06 / В мире ЧП в Лондонском зоопарке

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =