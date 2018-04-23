23 Апреля 2018 19:09

Трудно поверить, но в разгар весны в российский Киров вернулась зима. Снегопад - рекордный за 35 лет - обрушился на город. За эти два дня здесь выпала почти 10-дневная норма осадков. Высота сугробов местами достигает 30 сантиметров. В результате гололеда и снежных заносов парализован транспорт, произошло несколько ДТП. В школах отменены занятия. В ближайшие дни ситуация не улучшится. Ожидается также, что в середине недели местным жителям придется пережить еще один каприз природы - наводнение, поскольку выросшие так быстро сугробы начнут резко таять.