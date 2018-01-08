В пустыне Сахара выпал снег

8 Января 2018 17:07

Чудеса на Рождество в Сахаре. В пустыне выпал снег! В некоторых районах толщина покрова достигает 40 сантиметров. Это второй раз за 39 лет, когда Сахару накрывает настоящая зима. В прошлый раз аномальные осадки выпали здесь в 2016-м.