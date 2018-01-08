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В пустыне Сахара выпал снег
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8 Января 2018 17:07

В пустыне Сахара выпал снег

Чудеса на Рождество в Сахаре. В пустыне выпал снег! В некоторых районах толщина покрова достигает 40 сантиметров. Это второй раз за 39 лет, когда Сахару накрывает настоящая зима. В прошлый раз аномальные осадки выпали здесь в 2016-м.

  

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