В противоречивой испанской Барселоне произошла массовая драка

13 Октября 2017 12:06

На улицах города сцепились противники и сторонники независимости Каталонии. Сначала они мирно митинговали, но потом перешли в драку. В ход пошли даже стулья. Полицейские успели прекратить битву, пока она не переросла в настоящее побоище. Задержаны 20 человек.