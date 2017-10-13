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В противоречивой испанской Барселоне произошла массовая драка
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13 Октября 2017 12:06

В противоречивой испанской Барселоне произошла массовая драка

На улицах города сцепились противники и сторонники независимости Каталонии. Сначала они мирно митинговали, но потом перешли в драку. В ход пошли даже стулья. Полицейские успели прекратить битву, пока она не переросла в настоящее побоище. Задержаны 20 человек.

  

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