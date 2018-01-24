В 2017 году число безработных в мире достигло рекордной отметки

24 Января 2018 15:04

В прошедшем году число безработных в мире достигло рекордной отметки - 192,7 миллиона человек. Это примерно 5,6 % от всего населения Земли. По сравнению с 2016, показатель увеличился на 2,6 миллиона человек. Такие данные опубликовала международная организация труда при ООН. Аналитики сделали прогнозы и касательно 2018 - в этом году число безработных сохранится без особых изменений. При этом количество безработной молодежи в возрасте до 25 лет снизится. К слову, вопрос безработицы наиболее остро стоит в Африке - там нигде не заняты почти 9 миллионов человек.