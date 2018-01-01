В пригороде Парижа жестоко избили женщину-полицейского и ее напарника

2 Января 2018 09:07

Офицеры даже не успели воспользоваться пистолетами. Затем преступники перевернули машину полицейских и подожгли ее. Более того, хулиганы все сняли на видео и опубликовали в интернете. Отметим, в новогоднюю ночь во Франции сожгли более тысячи автомобилей. Задержаны около пяти сотен нарушителей.