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В пригороде Парижа жестоко избили женщину-полицейского и ее напарника
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2 Января 2018 09:07

В пригороде Парижа жестоко избили женщину-полицейского и ее напарника

Офицеры даже не успели воспользоваться пистолетами. Затем преступники перевернули машину полицейских и подожгли ее. Более того, хулиганы все сняли на видео и опубликовали в интернете. Отметим, в новогоднюю ночь во Франции сожгли более тысячи автомобилей. Задержаны около пяти сотен нарушителей.

  

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