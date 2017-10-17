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В Португалии трехдневный траур по жертвам лесных пожаров
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17 Октября 2017 08:04

В Португалии трехдневный траур по жертвам лесных пожаров

Их число уже приближается к 40. Еще около десятка пропали без вести. Огонь бушует в центральной и северной частях страны. Там объявлен красный, максимальный, уровень опасности. Многие населенные пункты эвакуированы, перекрыты основные автомобильные трассы. Сейчас активными остаются порядка полусотни очагов, их ликвидацией занимаются четыре тысячи спасателей. Власти предполагают, что причиной пожаров могли стать поджоги.

  

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