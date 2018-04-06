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В портовом городе Баликпапан на индонезийском острове Борнео введено чрезвычайное положение
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4 Апреля 2018 19:05

В портовом городе Баликпапан на индонезийском острове Борнео введено чрезвычайное положение

Три дня назад там в воду пролились горючие материалы. Топливо загорелось, погибли четыре рыбака, один человек пропал без вести. С жалобами на проблемы с дыханием и тошноту в поликлиники обратились более тысячи пострадавших. Горючее разлилось на 12 квадратных километрах, потушить пламя не удается до сих пор. По предварительным данным, в воде без малого - 15 тысяч баррелей судового топлива. 
  

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