В портовом городе Баликпапан на индонезийском острове Борнео введено чрезвычайное положение

4 Апреля 2018 19:05

Три дня назад там в воду пролились горючие материалы. Топливо загорелось, погибли четыре рыбака, один человек пропал без вести. С жалобами на проблемы с дыханием и тошноту в поликлиники обратились более тысячи пострадавших. Горючее разлилось на 12 квадратных километрах, потушить пламя не удается до сих пор. По предварительным данным, в воде без малого - 15 тысяч баррелей судового топлива.