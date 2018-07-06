В Польше собираются снести 75 советских памятников солдатам Красной армии и партизанам, павшим в ходе Великой Отечественной войны. Список составлен в Институте национальной памяти. Власти страны считают, что те символические монументы, которые не являются частью военных кладбищ или мемориальных комплексов, не подпадают под действие двустороннего договора о захоронениях жертв войн и репрессий. Ранее в Польше приняли закон о запрете пропаганды коммунизма. МИД России призывает Варшаву «прекратить позорную практику войны с памятниками».