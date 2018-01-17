В Польше сегодня огласят приговор по резонансному делу об осквернении места памяти

17 Января 2018 12:12

Подсудимые - 12 граждан Украины, Польши, Германии и Беларуси - устроили "акцию" у ворот бывшего нацистского концлагеря "Освенцим". Кроме этого эпизода, двоих белорусов - сына белорусского правозащитника Алеся Беляцкого - Адама и Никиту Володько - судят за жестокое обращение с животными - у главных ворот концлагеря они убили ягненка. Следствие считает молодых людей организаторами акции. Парням грозит 3 и 2 с половиной года лишения свободы соответственно.