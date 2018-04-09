В мире
10 Апреля 2018 15:05
В Польше проходят памятные мероприятия
В Польше сегодня, в день восьмой годовщины смоленской авиакатастрофы, проходят памятные мероприятия. 10 апреля 2010 года при заходе на посадку разбился правительственный самолет. Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга. В Варшаве утром была объявлена минута молчания, затем перед Президентским дворцом зачитали имена всех погибших. И сегодня же в польской столице на площади Пилсудского будет открыт памятник жертвам трагедии. Он выполнен в форме трапа самолета, который, по задумке автора Ежи Калины, символизирует переход из этого мира в иной.
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