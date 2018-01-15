В пограничном пункте Пханмунджом сегодня начался новый раунд межкорейских переговоров

15 Января 2018 12:09

Сеул и Пхеньян обсуждают вопрос визита артистов из Северной Кореи на Олимпийские игры в Пхенчхане. Ранее была достигнута договоренность об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде. А в Сеуле заявили о возможности приостановить действие ряда санкций на период Игр.