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В пограничном пункте Пханмунджом сегодня начался новый раунд межкорейских переговоров
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15 Января 2018 12:09

В пограничном пункте Пханмунджом сегодня начался новый раунд межкорейских переговоров

Сеул и Пхеньян обсуждают вопрос визита артистов из Северной Кореи на Олимпийские игры в Пхенчхане. Ранее была достигнута договоренность об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде. А в Сеуле заявили о возможности приостановить действие ряда санкций на период Игр.   

  

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