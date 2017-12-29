В Петербурге усилены меры безопасности

28 Декабря 2017 21:17

Под особым контролем — наземный транспорт, метро и торговые центры. К местам массового скопления людей отправлены дополнительные патрули. Напомним, накануне в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте произошел теракт. В камере хранения сдетонировало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Пострадали 13 человек, 5 остаются в больницах. Как сообщает белорусский МИД, наших граждан среди пострадавших нет. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ при задержании террористов действовать в рамках закона, но при угрозе жизни правоохранителей ликвидировать преступников на месте. СМИ уже распространили фото предполагаемого организатора взрыва. Это стоп-кадр с видеозаписи магазинной камеры наблюдения.

Тем временем в Москве задержан предприниматель Илья Аверьянов. Бывший собственник предприятия "Меньшевик" находился в розыске со вчерашнего дня, после того как в ходе конфликта с новым руководством фабрики выстрелил в охранника. Тот от полученного ранения скончался. По одним данным, Аверьянов задолжал большую сумму. В сопровождении приставов кредиторы пришли на фабрику, но директор встретил их выстрелом из охотничьего карабина. Сам Аверьянов утверждает, что бизнес у него отобрали и намеренно разорили. По его словам, пришедшие угрожали оружием, и он был вынужден обороняться.