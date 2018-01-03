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В перуанской провинции Ла-Конвенсьон обрушился висячий мост
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3 Января 2018 09:02

В перуанской провинции Ла-Конвенсьон обрушился висячий мост

Погибли 5 человек. Еще 16 пропали без вести. Инцидент произошел на реке Апуримак. В момент трагедии уровень воды был повышен из-за проливных дождей. Но причиной обрушения моста называют плохое состояние конструкции.

  

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