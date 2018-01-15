В Перми выясняют обстоятельства инцидента в школе

15 Января 2018 15:01

До конца дня будет принято решение о мере пресечения задержанным. Сегодня утром двое подростков, вооруженные ножами, начали драку в коридоре и затем уже в кабинете, где были ученики четвертого класса. Как сообщают очевидцы, там они стали нападать на школьников - классная руководительница помогала детям спастись. В результате 15 человек получили ранения. Преподаватель и еще двое подростков - в больнице в тяжелом состоянии.

Госпитализирован и один из подозреваемых. Второго допрашивают. Как сообщают в Следственном комитете, причиной драки мог стать конфликт в социальных сетях. Известно, что один из зачинщиков - бывший ученик, ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он смог попасть в школу, т.к. у него сохранился старый пропуск. Также СМИ передают, что в "ВКонтакте" на странице одного из нападавших размещено много видеозаписей, посвященных теракту 99-го года в американской школе "Колумбайн" в Колорадо. Во всех учебных заведениях Перми усилены меры безопасности.