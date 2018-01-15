В Перми врачи прооперировали пятерых пострадавших при резне в школе

15 Января 2018 19:02

Среди них и один из зачинщиков драки. У него диагностированы множественные ранения. Пострадавшая учительница находится в реанимации. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. От большой потери крови не спасла даже быстро среагировавшая скорая помощь.

Михаил Мальцев, заместитель министра здравоохранения Пермского края:

"Скорая помощь приехала в течение 10 минут. 8 бригад: 2 бригады реанимационных, 2 бригады педиатрических и 4 линейных".

Напомним, инцидент произошел сегодня утром в одной из пермских школ. По версии следствия, двое подростков 16 и 17 лет подрались в коридоре, после чего ворвались на урок к 4 классу и устроили там поножовщину. Есть и другие версии случившегося - например, целенаправленное нападение. Для выяснения истинных обстоятельств произошедшего создана специальная рабочая группа во главе с Министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Васильевой. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Известно, что один из них - бывший ученик, ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас во всех учебных заведениях Перми усилены меры безопасности. Школа, в которой произошел инцидент, закрыта на два дня.