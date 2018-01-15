В Перми поножовщину устроили учащийся и бывший ученик школы

15 Января 2018 12:01

Срочная информация в эти минуты приходит из Перми. Сначала СМИ сообщили о нападении двух неизвестных в масках на школу города. Однако выяснилось, что поножовщину устроили учащийся и бывший ученик школы. По версии СК, резня началась во время урока после того, как педагоги и школьники попытались предотвратить драку между двумя подростками, которые решили выяснить личные отношения на ножах. Пострадали 15 человек. Трое - в тяжелом состоянии.





В то же время СМИ сообщают другую версию, согласно которой, в кабинет с четвероклассниками зашли двое подростков в капюшонах. У одного в руках были нунчаки, а у другого - нож. Один из злоумышленников встал у дверей, чтобы помешать детям покинуть класс, а второй стал наносить школьникам раны ножом. Некоторые ученики успели вырваться и укрыться в расположенном рядом со школой торговом центре. После инцидента почти 700 школьников были эвакуированы в торговый центр.





Глава Перми распорядился усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях города. В МВД сообщили, что один из зачинщиков драки состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Также стало известно, что задержанные подростки - поклонники тематики "Колумбайн" - массового убийства детей в американской школе в апреле 99-го года.