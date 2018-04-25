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В Пекине открылся ежегодный международный автосалон
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25 Апреля 2018 19:16

В Пекине открылся ежегодный международный автосалон

Сегодня в Пекине открылся ежегодный международный автосалон. Здесь более тысячи новинок и десятки концепткаров от гигантов машиностроения. Отдельное внимание не только машинам, но их презентациям. Так, многие автомобили буквально парят в воздухе.

Большинство моделей ориентированы в первую очередь на растущий китайский рынок. На автосалоне, конечно, не обошлось без электрокаров. Некоторые из них даже оснащены системой управления, которая полностью заменяет водителя.

  

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