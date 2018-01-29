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В парижском регионе вышла из берегов река Марна
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30 Января 2018 08:06

В парижском регионе вышла из берегов река Марна

Жители прибрежных деревень на восточной окраине французской столицы откачивают воду из подвалов. Причиной наводнения стали проливные дожди. Лебеди и утки чувствуют себя привольно - многие улицы превратились в полноводные реки. Синоптики говорят, что вода в Марне нескоро пойдет на спад. Возможно, потребуется несколько дней, а то и недель.

  

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