В парижском регионе вышла из берегов река Марна

30 Января 2018 08:06

Жители прибрежных деревень на восточной окраине французской столицы откачивают воду из подвалов. Причиной наводнения стали проливные дожди. Лебеди и утки чувствуют себя привольно - многие улицы превратились в полноводные реки. Синоптики говорят, что вода в Марне нескоро пойдет на спад. Возможно, потребуется несколько дней, а то и недель.