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В Париже запретят бензиновые и дизельные автомобили к 2030 году
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12 Октября 2017 19:09

В Париже запретят бензиновые и дизельные автомобили к 2030 году

Так правительство Франции хочет не только улучшить экологическую ситуацию в стране, но и ускорить переход на электрокары. Впрочем, в Париже уже действует ряд антибензиновых мер: в городе есть свободные от машин зоны, регулярно проводятся дни без автомобиля.

Ранее с подобной инициативой выступили власти Британии: там перейти на электрокары хотят к 2040-му году.

  

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