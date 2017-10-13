В Париже запретят бензиновые и дизельные автомобили к 2030 году

12 Октября 2017 19:09

Так правительство Франции хочет не только улучшить экологическую ситуацию в стране, но и ускорить переход на электрокары. Впрочем, в Париже уже действует ряд антибензиновых мер: в городе есть свободные от машин зоны, регулярно проводятся дни без автомобиля.

Ранее с подобной инициативой выступили власти Британии: там перейти на электрокары хотят к 2040-му году.