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В Париже разлились Елисейские моря
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25 Января 2018 07:03

В Париже разлились Елисейские моря

Сена вышла из берегов после проливных дождей. Уровень воды продолжает расти и уже достиг 5 метров. Затоплены улицы, общественный транспорт остановился. Водное сообщение также прекратили из соображений безопасности. В Лувре закрыты для посещения залы исламского искусства на нижних уровнях, им угрожает подтопление. В городе по-прежнему действует желтый уровень тревоги.

  

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