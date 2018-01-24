В Париже разлились Елисейские моря

25 Января 2018 07:03

Сена вышла из берегов после проливных дождей. Уровень воды продолжает расти и уже достиг 5 метров. Затоплены улицы, общественный транспорт остановился. Водное сообщение также прекратили из соображений безопасности. В Лувре закрыты для посещения залы исламского искусства на нижних уровнях, им угрожает подтопление. В городе по-прежнему действует желтый уровень тревоги.