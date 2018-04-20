20 Апреля 2018 12:03

Уличные погромы и пылающие мусорные баки. В Париже демонстрации профсоюзов переросли в стычки с полицией. В жандармов полетели камни и бутылки. Погромщиков не остановил даже слезоточивый газ. Есть задержанные и пострадавшие. Антиправительственные марши прошли по всей Франции. В причинах разбирался Вадим Мартишевский.

Забастовки наряду с сыром и багетами стоило бы отнести к числу типично французских атрибутов, упоминаемых в справочниках для туристов. По всей Пятой республике вчера состоялось 133 акции протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие почти 120 000 человек. СМИ пишут, что на улицы вышли около трехсот тысяч. Колонны манифестантов прошлись по центральным улицам Парижа. Не обошлось без стычек с полицией.

Больше всего протестуют железнодорожники. А стачки продолжатся до конца июня, заявляют профсоюзы: планы властей реформировать отрасль могут лишить работников многочисленных соцгарантий и льгот. Власти убеждают, что намерены помочь убыточному оператору. Однако профсоюзы уверены, что преобразования в конечном итоге приведут к приватизации госкомпании. Подсчитано, что запланированные профсоюзами забастовки обойдутся железнодорожникам в 720 миллионов евро.

Филипп Мартинез, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда Франции: "Правительство Франции должно понять, что с нами не стоит обращаться как с дураками, разжевывая то, что они якобы хотят до нас донести. Каждый раз, когда Макрон или министры что-либо говорят, зачастую звучат следующие слова: "Мы можем обсуждать все на свете, но менять ничего не станем". Не таков наш подход к диалогу".

Вместе с железнодорожниками на французские улицы вышли госслужащие, работники больниц, почты, образовательных учреждений, студенты. Негодуют и абитуриенты - из-за планов правительства ввести конкурсный отбор при поступлении в вузы. В разгар весенней сессии активисты блокируют здания университетов.

Мунир эль-Джадил, почтальон: "Когда мы видим вышедших на демонстрацию железнодорожников, простых работяг, а также учителей и многих других, то никто не может оставаться в стороне. Разыгралась своего рода битва. Все к этому и шло изначально. Задействованы представители многих отраслей. И пусть французскому правительству не нравится слово "конвергенция", но это то, что сейчас происходит. Похоже, власти Франции боятся этого слова, их страшит такое сплочение французов".

Предыдущая волна забастовок во Франции всколыхнулась осенью прошлого года. Тогда профсоюзы потерпели поражение и не добились больших уступок от правительства, которое стало проводить реформу рынка труда. В этот раз исход противостояния предсказать сложно. Однако забастовки и протесты, не прекращающиеся с начала апреля, уже привнесли хаос в повседневную жизнь, что вызывает недовольство у всех французов.