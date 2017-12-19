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В Пакистане в протестантской церкви прогремел мощный взрыв
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17 Декабря 2017 12:05

В Пакистане в протестантской церкви прогремел мощный взрыв

Срочная информация в эти минуты поступает из Пакистана. На юге страны в протестантской церкви прогремел мощный взрыв. Погибли 5 человек, около 20 получили ранения. Район оцеплен полицией. В полиции сообщают, что один из террористов был ликвидирован рядом с храмом.

  

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