В Пакистане в протестантской церкви прогремел мощный взрыв

17 Декабря 2017 12:05

Срочная информация в эти минуты поступает из Пакистана. На юге страны в протестантской церкви прогремел мощный взрыв. Погибли 5 человек, около 20 получили ранения. Район оцеплен полицией. В полиции сообщают, что один из террористов был ликвидирован рядом с храмом.