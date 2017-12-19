В ООН рассмотрят резолюцию, которая осуждает единоличное решение странами статуса Иерусалима

18 Декабря 2017 08:00

Совет Безопасности ООН сегодня может рассмотреть резолюцию, которая осуждает единоличное решение странами статуса Иерусалима. Документ инициировал Египет.

Все решения предлагается принимать путем переговоров. Удастся ли провести документ, сложно сказать, ведь у США в Совбезе есть право вето. Напомним, Дональд Трамп две недели назад объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Это спровоцировало новую волну напряженности в палестино-израильских отношениях.