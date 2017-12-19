В мире
18 Декабря 2017 08:00
В ООН рассмотрят резолюцию, которая осуждает единоличное решение странами статуса Иерусалима
Совет Безопасности ООН сегодня может рассмотреть резолюцию, которая осуждает единоличное решение странами статуса Иерусалима. Документ инициировал Египет.
Все решения предлагается принимать путем переговоров. Удастся ли провести документ, сложно сказать, ведь у США в Совбезе есть право вето. Напомним, Дональд Трамп две недели назад объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Это спровоцировало новую волну напряженности в палестино-израильских отношениях.
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