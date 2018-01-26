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В Нью-Йорке вручили статуэтки "Грэмми"
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29 Января 2018 09:03

В Нью-Йорке вручили статуэтки "Грэмми"

В Нью-Йорке прошла 60-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии - "Грэмми". Триумфатор - Бруно Марс. Популярный исполнитель победил сразу в трех главных номинациях - "Песня года", "Запись года" и "Лучший альбом". Британец Эд Ширан назван главным поп-исполнителем. Он получил сразу две награды - за "Лучшее соло" и "Поп-альбом". Обладателями "Грэмми" также стали композитор Джастин Гурвиц - за музыку к фильму "Ла-Ла Ленд", певица Шакира - за "Латиноамериканский альбом", а рэпер Кендрик Ламар - за "Лучшее музыкальное видео".

  

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