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В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН проводит заседание по ближневосточному урегулированию
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18 Декабря 2017 19:02

В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН проводит заседание по ближневосточному урегулированию

В эти минуты в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН проводит заседание по ближневосточному урегулированию. Ожидается, что в рамках встречи будет рассмотрен внесенный Египтом проект резолюции, предусматривающий осуждение единоличного определения государствами статуса Иерусалима.

Сообщается, что все решения в резолюции будут приниматься путем переговоров. Будет ли документ принят – пока не известно, поскольку у США в Совбезе ООН есть право вето. Если Вашингтон этим правом воспользуется, то палестинцы смогут потребовать созыва экстренного заседания Генассамблеи ООН в соответствии с резолюцией "Единство ради мира". 

  

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