18 Декабря 2017 19:02

В эти минуты в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН проводит заседание по ближневосточному урегулированию. Ожидается, что в рамках встречи будет рассмотрен внесенный Египтом проект резолюции, предусматривающий осуждение единоличного определения государствами статуса Иерусалима.

Сообщается, что все решения в резолюции будут приниматься путем переговоров. Будет ли документ принят – пока не известно, поскольку у США в Совбезе ООН есть право вето. Если Вашингтон этим правом воспользуется, то палестинцы смогут потребовать созыва экстренного заседания Генассамблеи ООН в соответствии с резолюцией "Единство ради мира".