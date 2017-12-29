В мире
30 Декабря 2017 12:03
В Нью-Йорке прошел тест на летучесть конфетти
Буквально застывают от морозного воздуха Нью-Йорка конфетти. В мегаполисе, несмотря на холод, прошел тест на летучесть неотъемлемого атрибута праздника. Для того чтобы они дольше парили, конфетти изготавливают из шёлковой бумаги. По традиции перед наступлением Нового года все желающие пишут праздничные пожелания на разноцветных бумажках, которые 31 декабря вместе с конфетти украсят Таймс-сквер.
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