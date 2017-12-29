В Нью-Йорке прогнозируют самую холодную новогоднюю ночь за последние 50 лет

30 Декабря 2017 09:09

Ледяной дождь на западе Канады без света оставил более 40 тысяч человек и стал причиной возросшего количества ДТП на дорогах. Аварийные бригады проводят восстановительные работы. К слову, в северной части США и Канаде установилась аномально холодная погода. В городе Интернешнл-Фоллс в Миннесоте столбик термометра опустился до минус 37-ми. А в Северном Онтарио ударят морозы до минус 50-ти. В штате Пенсильвания продолжают разгребать полутораметровые завалы снега. Власти просят жителей районов без надобности не покидать жилища.

Из-за аномальных для города морозов отменили некоторые праздничные гуляния в Нью-Йорке. Там метеорологи прогнозируют самую холодную новогоднюю ночь за последние 50 лет - 31 декабря столбик термометра в мегаполисе упадет до минус 13-ти.