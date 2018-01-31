31 Января 2018 19:15

В Нью-Йорке не пустили в самолет павлина по имени Декстер, которого хозяйка пыталась взять с собой для эмоциональной поддержки. Женщину заранее предупреждали, что птица не сможет полететь с ней из-за своих габаритов. Однако хозяйка павлина все же приехала с ним в аэропорт и попыталась купить для него билет, но авиакомпания еще раз отказала.