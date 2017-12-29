В Нью-Йорке горит жилое здание. Есть жертвы

29 Декабря 2017 07:04

В Нью-Йорке в эти минуты горит жилое здание. Сообщается о 12 погибших. Еще 15 человек пострадали. Среди жертв - дети. Борьбу с огнем ведут 160 пожарных. Причины возгорания пока неизвестны. Квартал перекрыт. К слову, горящее здание находится в Бронксе, недалеко от самого большого зоопарка Штатов.