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В Нью-Йорке горит жилое здание. Есть жертвы
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29 Декабря 2017 07:04

В Нью-Йорке горит жилое здание. Есть жертвы

В Нью-Йорке в эти минуты горит жилое здание. Сообщается о 12 погибших. Еще 15 человек пострадали. Среди жертв - дети. Борьбу с огнем ведут 160 пожарных. Причины возгорания пока неизвестны. Квартал перекрыт. К слову, горящее здание находится в Бронксе, недалеко от самого большого зоопарка Штатов.

  

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