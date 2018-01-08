В Нью-Йорке горит Трамп-тауэр

8 Января 2018 17:05

В Нью-Йорке сейчас горит Трамп-тауэр. Сообщается, что пожар произошел на крыше, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание. На месте работают несколько пожарных бригад.