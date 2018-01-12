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В Ноттингеме из-за сильного пожара эвакуирован железнодорожный вокзал
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12 Января 2018 13:00

В Ноттингеме из-за сильного пожара эвакуирован железнодорожный вокзал

Срочная информация в эти минуты приходит из британского Ноттингема. В городе из-за сильного пожара эвакуирован железнодорожный вокзал. С мощным огнем, охватившим помещения транспортного узла, борются полсотни пожарных. Поезда проходят станцию без остановки. В районе ЧП перекрыто несколько дорог. Данных о жертвах и причинах пока нет. 

  

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