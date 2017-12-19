16 Декабря 2017 12:12

Пушистый рекордсмен отделался испугом. В Норвегии кот выжил после 40-минутной стирки. Бедолага по кличке Зеро незаметно прокрался в барабан открытой стиральной машины. Хозяева этого не заметили и включили машинку в режиме стирки для шерсти. Кота обнаружили лишь спустя 40 минут, его тут же отвезли в ветлечебницу и поставили капельницу. Сейчас Зеро в порядке и вернулся в семью.