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В Норвегии кот выжил после 40-минутной стирки
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16 Декабря 2017 12:12

В Норвегии кот выжил после 40-минутной стирки

Пушистый рекордсмен отделался испугом. В Норвегии кот выжил после 40-минутной стирки. Бедолага по кличке Зеро незаметно прокрался в барабан открытой стиральной машины. Хозяева этого не заметили и включили машинку в режиме стирки для шерсти. Кота обнаружили лишь спустя 40 минут, его тут же отвезли в ветлечебницу и поставили капельницу. Сейчас Зеро в порядке и вернулся в семью.

  

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