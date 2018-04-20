В Никарагуа растет число жертв массовых протестов

22 Апреля 2018 12:09

Погибших уже 10. Много раненых. Серьезные столкновения проходят в стране четвертый день - со дня вступления в силу реформы системы социального обеспечения. Для разгона протестующих полиция применяет резиновые пули и слезоточивый газ. Новые меры, которые предусматривают снижение социальных пособий на пять процентов и увеличение взносов для работников и работодателей, по мнению властей, помогут побороть финансовый кризис.