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В Никарагуа растет число жертв массовых протестов
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22 Апреля 2018 12:09

В Никарагуа растет число жертв массовых протестов

Погибших уже 10. Много раненых. Серьезные столкновения проходят в стране четвертый день - со дня вступления в силу реформы системы социального обеспечения. Для разгона протестующих полиция применяет резиновые пули и слезоточивый газ. Новые меры, которые предусматривают снижение социальных пособий на пять процентов и увеличение взносов для работников и работодателей, по мнению властей, помогут побороть финансовый кризис.

  

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