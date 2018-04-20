В Никарагуа массовые протесты переросли в беспорядки

21 Апреля 2018 12:20

Не обошлось без жертв. Погибли не менее трех человек, еще десятки пострадали. Для разгона протестующих полиция применяет резиновые пули и слезоточивый газ.

Серьезные столкновения проходят в нескольких городах страны, в том числе в столице Манагуа. Недовольство людей спровоцировали планы властей снизить все соцпособия (пенсии, стипендии, семейные пособия) сразу на 5 %. Отметим, Никарагуа считается одной из беднейших стран в Западном полушарии.