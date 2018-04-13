Главная>>В мире>>В немецком городе Фульда неизвестный открыл стрельбу по прохожим
В мире
RSS
В немецком городе Фульда неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Скачать Поделиться

13 Апреля 2018 12:03

В немецком городе Фульда неизвестный открыл стрельбу по прохожим

Инцидент произошел ранним утром возле местной пекарни, которая была еще закрыта. В результате инцидента ранения получили несколько человек. Нападавший был застрелен полицейскими. Его мотивы устанавливаются.

  

Другие новости

Telegram в России заблокируют Telegram у Расіі заблакуюць 13.04.2018 12:05 / В мире Telegram в России заблокируют
Авария в порту Гондураса Аварыя ў порце Гандураса 12.04.2018 09:06 / В мире Авария в порту Гондураса

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =