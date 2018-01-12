В некоторых районах на севере Синайского полуострова введен комендантский час

13 Января 2018 12:02

Соответствующее решение принял исполняющий обязанности премьер-министра Египта Мустафа Мадбули. Причина - высокий уровень террористической угрозы. Согласно подписанному документу, с сегодняшнего дня в ряде районов на севере Синая в вечернее и ночное время будет запрещено передвижение людей и транспортных средств. Ожидается, что комендантский час продолжит действовать в регионе до снятия режима чрезвычайного положения, который сейчас введен на всей территории Египта.