В музее спорта в Москве можно увидеть уникальные кубки, мячи и форму известных футболистов

Он хранит почти вековую историю советского и российского футбола. И впервые, специально к чемпионату мира - 2018, здесь игровые майки легенд мирового футбола.

Рассказывает Дарья Белоусова-Петровская. Зал футбола музея спорта в Москве - это золотая коллекция России. Восстанавливали по крупицам со времен развала СССР. Например, здесь можно увидеть самый маленький, но уникальный артефакт - билет на матч "Динамо" - "Челси", который проходил в Англии в 1945 году. Коллекцию мячей практически со всех чемпионатов мира, есть даже с личным автографом легенды мирового футбола Пеле. А также узнать, как в непростое послевоенное время делали футбольные бутсы.

Изюминка коллекции - золотой мяч Льва Яшина, легендарного игрока московского "Динамо". В 50-е годы он полностью изменил академические схемы вратарской игры. Это стало настоящей революцией в футболе. За эту смелость Яшин - единственный вратарь в истории мирового футбола, который удостоен такой награды.

И настоящим подарком к чемпионату мира - 2018 стала экспозиция футбольной одежды. Ее впервые привезли в Москву из Манчестера.

Эта выставка - самая большая в мире коллекция футболок, которые принадлежали различным футбольным клубам и национальным командам. Она насчитывает, только представьте, более 500 тысяч экземпляров. Много лет ее собирали частные коллекционеры, и сегодня здесь можно увидеть уникальные футболки, которые принадлежали лично легендам мирового футбола.

Например, в этой майке Хесус Навас выступал на мундиале 2010 года. Тогда Испания впервые выиграла чемпионат мира. А это футболка сборной Австралии 1991 года. Болельщики ее критиковали за самый ужасный дизайн. Сегодня ее цена около 2 тысяч долларов, и за ней охотятся коллекционеры со всего мира. Кстати, многие майки буквально пропитаны потом и кровью игроков. Их специально не стирают - ведь это настоящая история легенд мирового футбола.

Станет ли Франция чемпионом мира - 2018, узнаем уже в это воскресенье.

