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В Мумбаи сгорел торгово-развлекательный центр
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29 Декабря 2017 09:01

В Мумбаи сгорел торгово-развлекательный центр

Жертвами пожара стали 15 человек, десятки пострадавших в больнице. Сообщается, что возгорание началось в пабе на первом этаже - огонь быстро распространился по всему 12-этажному зданию. Люди в панике покидали торговый центр, началась давка. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание проводки. Полиция проводит расследование.

  

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