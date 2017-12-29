В Мумбаи сгорел торгово-развлекательный центр

29 Декабря 2017 09:01

Жертвами пожара стали 15 человек, десятки пострадавших в больнице. Сообщается, что возгорание началось в пабе на первом этаже - огонь быстро распространился по всему 12-этажному зданию. Люди в панике покидали торговый центр, началась давка. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание проводки. Полиция проводит расследование.